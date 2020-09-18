В ВОЗ обеспокоены ростом случаев COVID-19 в Европе

Уровень заболеваемости COVID-19 в Европе в сентябре превысил показатели, которые фиксировали на пике первой волны эпидемии, заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге.

Клуге: Данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению Фото: ЕРА

Количество случаев COVID-19 на последней неделе в Европе превысило 300 тыс., сообщил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге 17 сентября на пресс-конференции, запись которой обнародована на канале бюро в YouTube.

"Сегодня на наших глазах разворачивается очень серьезная ситуация. Число еженедельных случаев инфекции превысило тот уровень заболеваемости, который регистрировался нами в марте, во время первого пика пандемии в Европе", – сказал он.

Клуге отметил, что больше половины европейских стран сообщили об увеличении числа случаев за последние две недели более чем на 10%. В семи странах количество новых пациентов за этот же период выросло вдвое, сказал он.

"Весной и в начале лета мы имели возможность удостовериться в эффективности жестких ограничительных мер. Наши усилия и жертвы окупились. В июне число случаев упало до самой низкой отметки за все время регистрации. Но данные за сентябрь должны стать для всех нас сигналом к пробуждению", – добавил Клуге.

В каком направлении пандемия будет развиваться дальше, полностью зависит от людей, считает он.

"Мы смогли дать ей отпор прежде и сможем дать ей отпор сейчас", – подчеркнул Клуге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К вечеру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 948,1 тыс. человек, выздоровело 20,6 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.