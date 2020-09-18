За сутки в Украине выявили более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472, умерли 3468 человек.

Накануне в Украине был зафиксирован антирекорд Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3228 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зафиксирован антирекорд – 3584 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472. За последние 24 часа от инфекции скончалось 68 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468. Выздоровело уже 75 486 пациентов, из них 1573 – за последние сутки. Продолжает болеть 90 518 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5114;

Волынская область – 6689;

Днепропетровская область – 3765;

Донецкая область – 2313;

Житомирская область – 4774;

Закарпатская область – 9031;

Запорожская область – 2748;

Ивано-Франковская область – 12 031;

Киев – 18 740;

Киевская область – 7476;

Кировоградская область – 967;

Луганская область – 706;

Львовская область – 17 869;

Николаевская область – 2320;

Одесская область – 10 924;

Полтавская область – 1390;

Ровенская область – 10 917;

Сумская область – 2807;

Тернопольская область – 10 705;

Харьковская область – 14 264;

Херсонская область – 766;

Хмельницкая область – 4339;

Черкасская область – 2891;

Черновицкая область – 12 793;

Черниговская область – 3133.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30 071 314 человек. Жертвами COVID-19 стали 944 887 человек, выздоровело 20 432 852.