За сутки в Украине выявили более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3228 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне был зафиксирован антирекорд – 3584 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472. За последние 24 часа от инфекции скончалось 68 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468. Выздоровело уже 75 486 пациентов, из них 1573 – за последние сутки. Продолжает болеть 90 518 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30 071 314 человек. Жертвами COVID-19 стали 944 887 человек, выздоровело 20 432 852.