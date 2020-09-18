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За сутки в Украине выявили более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472, умерли 3468 человек.

Накануне в Украине был зафиксирован антирекорд
Накануне в Украине был зафиксирован антирекорд
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3228 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зафиксирован антирекорд – 3584 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472. За последние 24 часа от инфекции скончалось 68 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468. Выздоровело уже 75 486 пациентов, из них 1573 – за последние сутки. Продолжает болеть 90 518 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях. 

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 5114;
  • Волынская область – 6689;
  • Днепропетровская область – 3765;
  • Донецкая область – 2313;
  • Житомирская область – 4774;
  • Закарпатская область – 9031;
  • Запорожская область – 2748;
  • Ивано-Франковская область – 12 031;
  • Киев – 18 740;
  • Киевская область – 7476;
  • Кировоградская область – 967;
  • Луганская область – 706;
  • Львовская область – 17 869;
  • Николаевская область – 2320;
  • Одесская область – 10 924;
  • Полтавская область – 1390;
  • Ровенская область – 10 917;
  • Сумская область – 2807;
  • Тернопольская область – 10 705;
  • Харьковская область – 14 264;
  • Херсонская область – 766;
  • Хмельницкая область – 4339;
  • Черкасская область – 2891;
  • Черновицкая область – 12 793;
  • Черниговская область – 3133.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30 071 314 человек. Жертвами COVID-19 стали 944 887 человек, выздоровело 20 432 852.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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