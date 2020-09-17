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У четырех хасидов на белорусско-украинской границе обнаружили COVID-19 – Красный Крест

По данным главы подразделения Красного Креста в Черниговской области Оксаны Мудрой, четыре хасида, у которых в Беларуси обнаружили коронавирус, отказались от госпитализации и продолжают находиться возле границы с Украиной.

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Хасиды надеются попасть в Умань
Хасиды надеются попасть в Умань
Фото: ЕРА

Среди хасидов, которые находятся в Беларуси возле границы с Украиной в надежде попасть в Умань Черкасской области, есть инфицированные коронавирусом.

Об этом 17 сентября сообщила Общественному со ссылкой на данные белорусских коллег глава черниговской областной организации Красного Креста Оксана Мудрая.

Она отметила, что больные отказались от госпитализации в белорусскую больницу и продолжают находиться на белорусско-украинской границе.

По словам Мудрой, хасиды с COVID-19 находятся в районе пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину. 

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

Теги: Беларусь, эпидемия, граница, Красный Крест, хасиды, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, паломничество
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