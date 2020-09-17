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Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой – посол Израиля

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

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Лион: У них есть возможность выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль
Лион: У них есть возможность выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль
Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Правительство Израиля поддерживает решение Украины закрыть границы для иностранцев, в том числе для паломников-хасидов, которые рассчитывали пересечь белорусско-украинскую границу. Об в интервью LB.ua, опубликованном 17 сентября, заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Здесь нет причин для скандала. В Украине увеличилось количество случаев заражения COVID-19, и Украина закрыла свои границы из-за этого, а не из-за хасидов. Мы уважаем решение правительства Украины. Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет", – отметил Лион.

По его информации, на границе Беларуси и Украины находится от 400 до 800 человек.

"Глава погранслужбы Украины объяснял им, что в Украину въехать невозможно и они должны вернуться в Беларусь. И мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь и оттуда – домой в Израиль, потому что в Украину въезжать нельзя. У них есть возможность вернуться в Беларусь, выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль", – отметил посол.

Посольство Израиля вместе с представителями Федерации еврейских общин Украины доставило на границу еду и воду, а посольство Израиля в Беларуси – одеяла.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины 15 сентября обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину. 

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.

Теги: Украина, Израиль, Беларусь, граница, хасиды, Рош а-Шана, Джоэль Лион
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