Госпогранслужба ожидает прибытия к границам Украины еще 4 тыс. хасидов

По состоянию на утро 15 сентября на границе Украины со стороны Беларуси находятся 690 паломников-хасидов, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственная пограничная служба Украины ожидает прибытия к границам страны еще около 4 тыс. хасидов. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает сайт Офиса президента.

По словам Дейнеко, по состоянию на 7.00 15 сентября на границе Украины со стороны Беларуси находятся 690 паломников.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до 1 тыс. человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тыс. человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – около 600 иностранцев", – уточнил Дейнеко.

При этом он подчеркнул, что обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.

Помимо этого, для усиления защиты участка границы с Беларусью были привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда. Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан.

На место событий приезжал Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

"Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", – сказано в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.