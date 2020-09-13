Украинские пограничники продолжают усиленную охрану границы с Беларусью

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что усиленная охрана границы с Беларусью необходима для того, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы.

Усиление охраны границы с Беларусью проводится с привлечением подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом говорится на сайте ГПСУ.

Отмечается, что усиление охраны границы с Беларусью проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27.

Мероприятия продолжаются, прежде всего чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа декларировал, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

19 августа Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко о ситуации в стране, но он отказался.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.