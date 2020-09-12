В Киеве провели марш в поддержку женщин Беларуси

Несколько десятков человек в Киеве 12 сентября провели марш солидарности с женщинами Беларуси, сообщила "Радіо Свобода". Участники акции заявили о непризнании победы Александра Лукашенко на выборах президента страны.
Марш начался возле стелы на Майдане Незалежности и закончился у посольства Беларуси.
Большинство женщин пришли с бело-красно-белыми флагами, которые носит белорусская оппозиция. Протестующие вышли с плакатами "Жінки рухають Всесвіт", "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины – права человека", "Свободу политзаключенным".
Агентство "Укринформ" сообщило о почти сотне собравшихся на акции. Демонстранты заявили, что против белорусских активисток разных движений ведется активная кампания, зафиксированы десятки случаев грубого обращения с женщинами.
Активисты выступили против насилия, за восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.
Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов. Сегодня на таком марше в Минске задержали несколько человек.
Минск 12 сентября отмечает День города, пишет белорусский портал TUT.BY. По решению новых городских властей в этом году праздник отметят без гуляний из-за эпидемической ситуации. Жителей города позвали на субботники.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
В акциях протеста в Беларуси 11 сентября задержали 32 человека.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.
31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".
Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.