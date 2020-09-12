В Киеве провели марш в поддержку женщин Беларуси

На Майдане Незалежности в Киеве прошел марш в поддержку белорусских девушек и женщин, которые участвуют в акциях протеста. Его участники шли к посольству Беларуси с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Несколько десятков человек в Киеве 12 сентября провели марш солидарности с женщинами Беларуси, сообщила "Радіо Свобода". Участники акции заявили о непризнании победы Александра Лукашенко на выборах президента страны.

Марш начался возле стелы на Майдане Незалежности и закончился у посольства Беларуси.

Большинство женщин пришли с бело-красно-белыми флагами, которые носит белорусская оппозиция. Протестующие вышли с плакатами "Жінки рухають Всесвіт", "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины – права человека", "Свободу политзаключенным".

Агентство "Укринформ" сообщило о почти сотне собравшихся на акции. Демонстранты заявили, что против белорусских активисток разных движений ведется активная кампания, зафиксированы десятки случаев грубого обращения с женщинами.

Активисты выступили против насилия, за восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.

Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов. Сегодня на таком марше в Минске задержали несколько человек.