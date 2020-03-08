В Киеве прошел марш женщин против насилия. Трансляция
В центре Киева 8 марта прошел традиционный марш за права женщин. Активисты собрались на Михайловской площади и отправились в сторону Майдана Незалежности. Главное требование – ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия, которую Украина подписала в 2011 году. Участницы скандировали: "Цветы – клумбам, права – женщинам!", "Нет патриархату!" и т.д. Трансляцию вело hromadske.
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