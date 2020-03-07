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Украинцы считают, что лучшими постами для женщин по эффективности являются президент и премьер – опрос

По 14% опрошенных Социологической группой "Рейтинг" украинцев считают, что должности президента и премьер-министра однозначно должна занимать женщина. Мужчин на этих постах более эффективными считает больше респондентов.

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Опрос проводился в феврале
Опрос проводился в феврале
Фото: ЕРА

Граждане Украины в феврале считали женщину более эффективной на должностях президента и премьер-министра. Такие результаты исследования Социологическая группа "Рейтинг" представила на своем сайте 4 марта. 

Респондентам был задан вопрос: "Как вы считаете, кто – мужчина или женщина – мог бы быть более эффективным на указанных должностях?"

Наибольшую долю ответ "однозначно женщина" получил относительно президента и премьер-министра – по 14%. Должность главы правительства при этом имеет больше положительных отзывов (8% против 6%).

Положительно респонденты относятся также к женщинам на должности уполномоченного по вопросам установления мира на Донбассе (12%).

В то же время больше опрошенных считают, что однозначно мужчина должны занимать все девять предложенных должностей, в том числе президента (в целом 36%) и премьер-министра (29%).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социсследование проводилось с 21 по 25 февраля  среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: рейтинг, соцопрос, президент, женщины, премьер-министр, мужчины
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