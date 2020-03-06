Среди женщин-политиков Украины наиболее рейтинговые Тимошенко и Королевская – опрос

Нардепа, лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко знают 97%, а народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталию Королевскую – 76% опрошенных социологической группой "Рейтинг".

Самые узнаваемые и популярные женщины-политики в Украине – это нардеп, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская. Такие результаты исследования социологическая группа "Рейтинг" представила на своем сайте 4 марта.

Тимошенко знают 97% опрошенных, Королевскую 76% опрошенных. При этом Тимошенко доверяют 28%, Королевской – 20%. Нардепа от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко знают 66%, доверяют ей – 21%. Других женщин народных депутатов знают менее 60% опрошенных.

"В региональном разрезе лучшие показатели доверия у Тимошенко в центре (31%), Королевской – на востоке (30%) и на юге (28%), Геращенко – на западе (30%)", – сказано в отчете социологов.

Относительное большинство украинцев считают, что женщины достаточно представлены в различных общественных сферах.

"Несмотря на это почти 40% опрошенных убеждены, что женщины мало представлены в политике, 30–35% – считают, что их недостаточно в правоохранительных органах и науке, 26% – в армии, 19% – в бизнесе. Зато около трети опрошенных считают, что женщин много представлено в таких сферах, как медицина, и образование. Интересно, что именно женщины, а не мужчины, чаще указывали на недостаточную представленность женщин в силовых органах, политике, науке и бизнесе", – отмечают авторы исследования.

Опрос был проведен группой "Рейтинг" 21–25 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.