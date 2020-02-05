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Женщины руководят почти третью всех организаций в Украине

Чаще всего женщины становятся руководителями организаций в Донецкой и Херсонской областях.

Меньше всего женщин-руководителей в организациях в Киевской области
Меньше всего женщин-руководителей в организациях в Киевской области
Фото: pixabay.com

По состоянию на 1 января 2020 года руководителями 28,9% всех организаций, компаний и предприятий в Украине являются женщины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего руководительниц-женщин в юридических лицах Донецкой и Херсонской областей — 31,7% и 31,4% от общего количества юридических лиц. Меньше всего женщин-руководительниц в учреждениях, организациях и на предприятиях в Киевской области —  26,9%.

По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: там 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), объединений совладельцев многоквартирных домов (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%) .

В 2019 году в Верховную Раду прошло рекордное количество женщин — 87, по данным на сайте Рады. В парламенте 8 созыва их было 56, а в Раде 7 созыва — 46.

Теги: Госстат, женщины, юридическое лицо
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