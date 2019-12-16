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Обама заявил, что женщины лучше мужчин, а большинство проблем в мире создают пожилые мужчины, цепляющиеся за власть

Бывший президент США Барак Обама считает, что если бы каждой страной в мире правили женщины, уровень жизни в целом повысился бы, потому что женщины лучше мужчин, в том числе в политике.

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Обама заявил, что лидеры обязаны уходить, когда настает их время
Обама заявил, что лидеры обязаны уходить, когда настает их время
Фото: ЕРА

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама сказал, что женщины, бесспорно, лучше мужчин, в том числе в политике. Об этом он заявил во время выступления в Сингапуре, передает BBC.

По словам Обамы, хотя женщины и не идеальны, он может "практически безапелляционно утверждать", что они лучше мужчин, и если бы каждой страной в мире два года руководили женщины, уровень жизни в целом повысился бы.

На вопрос о том, захочет ли он когда-либо вернуться в большую политику, Обама заявил, что лидеры обязаны уходить, когда настает их время.

Он отметил, что большинство проблем в мире создают пожилые люди, в основном мужчины, цепляющиеся за власть.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009-го до 2017 года.

Покинув Белый дом, он вместе с женой основал фонд, помогающий начинающим политическим лидерам во всем мире.

Теги: Барак Обама, Мишель Обама
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