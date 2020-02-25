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25 февраля, 2020
 
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Звезда сериала "Секс и город" рассказала о давлении общества на женщин. Видео

На канале журнала Girls. Girls. Girls. Magazine в YouTube разместили видео, созданное в сотрудничестве с британским фотографом и режиссером Полом Маклином. Ролик поднимает проблему давления общества на женщин. "Они сказали: "Будь леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Ешь с аппетитом. Не ешь так быстро. Похудей. Перестань столько есть. О боже, ты выглядишь, как скелет. Почему ты ничего не ешь? Ты выглядишь больной. Съешь бургер. Будь легкой. Будь миниатюрной", – говорит актриса Синтия Никсон, звезда сериала "Секс и город". Закадровый голос Никсон сопровождает нарезку видео из разных фильмов. Видео также затрагивает проблему сексуальных домогательств к женщинам. "Они сказали: "Будь леди. Твоя юбка слишком короткая. Твоя юбка слишком длинная. Брюки слишком обтягивающие. Не показывай так много кожи. Не показывай бедра. Не показывай грудь. Не показывай живот. Не показывай зону декольте. Не показывай нижнее белье. Не показывай плечи. Прикройся. Оставь что-то воображению. Одевайся скромно. Не будь соблазнительной. Мужчины не могут контролировать себя. У мужчин есть потребности. Раскрепостись. Покажи немного кожи. Выгляди сексуально. Выгляди привлекательно. Не будь такой провоцирующей. Ты будто сама просишь этого. Носи черное. Носи каблуки", – перечислила Никсон общественные посылы, которые довлеют над женщинами.

 
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Никсон: Они сказали: "Будь леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой"
Никсон: Они сказали: "Будь леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой"
Скриншот: Girls. Girls. Girls. Magazine / YouTube

видео

Видео: Girls. Girls. Girls. Magazine / YouTube
Теги: видео, секс, женщины, домогательства, Синтия Никсон, мужчины
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