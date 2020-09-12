В Беларуси силовики задержали еще более 30 человек на акциях протеста

Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что в акциях протеста 11 сентября по всей стране приняли участие не более 450 человек.

Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца, за это время силовики задержали более 10 тыс. человек Фото: EPA

В течение 11 сентября белорусские силовики задержали 32 участника акций протеста против фальсификаций выборов президента страны. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

"Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в трех регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека", – написала она.

По информации Чемодановой, 18 задержанных были помещены в СИЗО до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.