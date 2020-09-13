Женский марш в Минске прошел с жестким задержанием демонстрантов. Фоторепортаж

9 сентября, 2020 11.49

Пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов не получали официального обращения Беларуси об их возвращении на родину, но они намерены вернуться в страну в ближайшие недели. Об этом рассказал сам Родненков.