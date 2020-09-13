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Женский марш в Минске прошел с жестким задержанием демонстрантов. Фоторепортаж

Вчера 22.03
На 35-й день протестов против возможных фальсификаций президентских выборов в Беларуси в Минске прошел субботний женский марш. Его участницы собрались на площади Свободы и скандировали: "Света – наш президент" и "Маша, держись", имея в виду белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и ее соратницу Марию Колесникову. Силовики жестко задерживали женщин и грузили их в автозаки. Правозащитники центра "Весна" выяснили имена 69 задержанных во время марша. В их числе журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский. Суммарное число участников портал TUT.BY оценил в 10 тысяч человек.
Теги: Беларусь, оппозиция, правозащитники, Минск, марш, задержание, силовики, протесты в Беларуси
 

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