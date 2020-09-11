"Дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты и те, кто развязал им руки?" Ахеджакова поддержала протесты в Беларуси

Российская актриса Лия Ахеджакова записала обращение в поддержку белорусского народа.

82-летняя российская актриса Лия Ахеджакова заявила о своей поддержке белорусов, которые вышли с протестами против действующей власти. Видеообращение актрисы обнародовал YouTube-канал "TUT.BY. Политика".

"Как и все мои друзья, я восхищаюсь и всей душой поддерживаю тех людей, которые вышли на улицы городов Беларуси. Этот мирный протест, эти девчонки с цветами и в белых платьях... Я слушаю их умные взвешенные слова... это все образованные и интеллигентные люди. Слушаю лидеров и молюсь за них. Не дай бог, чтобы они попали в руки садистов, которые от имени власти унижают, избивают, насилуют гражданских людей за их гражданскую позицию. Не знаю, дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты, те, кто развязал им руки, и тот, кто давал приказ убивать без суда и следствия лидеров этого гражданского противостояния? Живи Беларусь!" – заявила Ахеджакова.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.