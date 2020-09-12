"Мы всем сердцем – с мирными демонстрантами". Меркель поддержала протесты в Беларуси

Приверженность демократии в Беларуси "растоптана ногами", но то, с какой смелостью люди выходят на улицы в защиту свободы, вызывает восхищение. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель: Даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала белорусов, протестующих против фальсификации выборов. О ситуации в Беларуси она упомянула в видеообращении, посвященном Международному дню демократии; выступление разместил 12 сентября в Twitter спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель сказала, что с большим беспокойством следит за событиями в Беларуси, где "приверженность демократии в буквальном смысле растоптана ногами".

"Мы всем сердцем – с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", – отметила канцлер.

По ее словам, даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и "бросать нам вызов во многих областях – в ущерб основным правам человека".

Kanzlerin #Merkel im #Podcast zum #InternationalDemocracyDay: Es lohnt sich, die demokratischen Werte mit aller Kraft zu verteidigen. pic.twitter.com/l7bB5iMdS9 — Steffen Seibert (@RegSprecher) September 12, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа декларировал, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

19 августа Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко о ситуации в стране, но он отказался.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.