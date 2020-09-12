В Беларуси сообщают о первых задержаниях на Марше женщин в Минске

Силовики задержали четырех участниц Марша женщин под одним из мостов через реку Немига. Также задержали двух журналистов телеканала "Белсат", которые вели прямой эфир.

На Марше женщин в Минске задержали четырех человек Фото: svaboda.org

В Минске сегодня проходит Марш женщин. "Радыё Свабода" сообщило о первых задержаниях.

Участницы женского марша двигались в сторону улицы Зыбицкой и скандировали: "Освободи нашу Машу", "Присоединяйся!" и "Да здравствует Беларусь!".

Под одним из мостов через реку Немига силовики задержали четырех женщин. Также задержаны были журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Колитовский, которые вели прямую трансляцию с места событий. Как сообщил канал, у них были жилеты с надписями "Пресса".

В белорусском городе Гродно также прошел Марш женщин. Около сотни его участниц вышли на ступеньки универмага "Неман" в центре города.

На Советской улице в разных местах было несколько полицейских машин. К девушкам подходили сотрудники милиции в форме и предупреждали, что они стоят незаконно. Участницы скандировали "Да здравствует Беларусь", "Сажайте деревья, а не людей".

Минск 12 сентября отмечает День города, пишет белорусский портал TUT.BY. По решению новых городских властей в этом году праздник отметят без гуляний из-за эпидемической ситуации. Жителей города позвали на субботники.

Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов.