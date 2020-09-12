В Беларуси сообщают о первых задержаниях на Марше женщин в Минске

В Минске сегодня проходит Марш женщин. "Радыё Свабода" сообщило о первых задержаниях.
Участницы женского марша двигались в сторону улицы Зыбицкой и скандировали: "Освободи нашу Машу", "Присоединяйся!" и "Да здравствует Беларусь!".
Под одним из мостов через реку Немига силовики задержали четырех женщин. Также задержаны были журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Колитовский, которые вели прямую трансляцию с места событий. Как сообщил канал, у них были жилеты с надписями "Пресса".
В белорусском городе Гродно также прошел Марш женщин. Около сотни его участниц вышли на ступеньки универмага "Неман" в центре города.
На Советской улице в разных местах было несколько полицейских машин. К девушкам подходили сотрудники милиции в форме и предупреждали, что они стоят незаконно. Участницы скандировали "Да здравствует Беларусь", "Сажайте деревья, а не людей".
Минск 12 сентября отмечает День города, пишет белорусский портал TUT.BY. По решению новых городских властей в этом году праздник отметят без гуляний из-за эпидемической ситуации. Жителей города позвали на субботники.
Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
В акциях протеста в Беларуси 11 сентября задержали 32 человека.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.
31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".
Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.