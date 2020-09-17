Кулеба о хасидах: Законодательство Украины должны все уважать, независимо от гражданства и вероисповедания

Кризисная ситуация с участием пытающихся попасть в Украину хасидов возникла лишь в одном пункте пропуска на границе с Беларусью, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Некоторые иностранные граждане разворачивались и ехали обратно. Все было спокойно Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Хасиды, которые с территории Беларуси пытаются попасть в Украину вопреки запрету для иностранцев, должны уважать украинское законодательство.

Об этом 17 сентября в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Болгарии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Первое. Есть законодательство Украины, которое должны все уважать, независимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению. Второе. Действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всей украинско-белорусской границе, я хочу подчеркнуть, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи", – сказал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что ни в одном другом пункте пропуска через границу нет кризисной ситуации, схожей с "Новыми Яриловичами".

"Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали обратно. Все было спокойно и цивилизованно", – отметил Кулеба.

По его словам, позиция украинских властей по этому поводу изложена представителям Беларуси.

"С Израилем мы также на связи, и я по всем дипломатическим каналам дал поручение работать для того, чтобы минимизировать любые недоразумения по этому вопросу", – объяснил глава МИД Украины.

Он напомнил, что праздник Рош а-Шан, в связи с которым хасиды пытаются попасть в Умань Черкасской области, является в Украине официальным праздником.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины 15 сентября обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.