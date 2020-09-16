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Когда тысячи паломников буквально живут на границе, мы видим, как в Одессе и Днепре празднуют дни города – раввин Мота Франк

Раввин Мота Франк заявил, что в Украине не соблюдают карантинные ограничения, и призвал пустить в страну паломников-хасидов, которые пытаются въехать с территории Беларуси. В Министерстве внутренних дел Украины объясняли, что причин для их пропуска нет.

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Тысячи хасидов пытаются въехать в Украину с территории Беларуси
Тысячи хасидов пытаются въехать в Украину с территории Беларуси
Фото: Сергей Комков / TUT.BY

На беларусско-украинской границе, пытаясь попасть в Украину на празднование еврейского Нового года, заблокированы около 3 тыс. паломников-хасидов. Об этом 16 сентября заявил раввин Мота Франк, сообщает "112 Украина"

Он утверждает, что в Умани Черкасской области, куда едут хасиды, "маски носят только на улице Пушкина". 

"Во всех остальных местах никто не носит, не соблюдают дистанцию и остальные карантинные меры. В то время, когда тысячи паломников буквально живут на границе, мы видим, как в Одессе и Днепре празднуют дни города, как собирают сцены, проводят концерты для массового скопления людей. Государство дает согласие на такие двойные стандарты. Это недопустимо", – сказал он. 

Раввин считает, что хасиды – одни из самых массовых туристов, посещающих Украину в течение всего года. 

"Десятки тысяч туристов приезжают в Украину, тратят тут свои деньги. Многие жители Умани хорошо зарабатывают за счет празднования Рош а-Шана", – заявил Мота Франк. 

Он призвал Офис президента Украины и Кабинет Министров урегулировать ситуацию на границе. Раввин утверждает, что паломники там находятся уже вторую неделю. 

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил сегодня, что сейчас нет оснований для пропуска хасидов, которые находятся на границе Украины и Беларуси. Паломникам объясняют, что им нужно вернуться в страны, откуда они прибыли. Хасидов фактически обманули и выманили в Беларусь, подчеркивал он. 

14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи о возможности свободно пересечь иностранцам границу с Украиной, завили в Офисе президента Украины. По данным ОПУ на 16 сентября на границе находится 2 тыс. паломников.  

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. В Министерстве внутренних дел сообщили, что все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19. МВД ожидало прибытия в Умань около 3 тыс. паломников на празднование. 

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. В Умань для обеспечения порядка прибыли полицейские из 20 областей Украины.

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Видео: 112.ua
Теги: Украина, Беларусь, раввин, хасиды, Рош а-Шана, иностранцы, Офис президента Украины, Александр Цебрий
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