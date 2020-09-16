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В Умань для обеспечения правопорядка прибыли полицейские из 20 областей Украины

В общей сложности в Умань для обеспечения безопасности граждан во время празднования Рош а-Шана прибыли более 560 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В состав сводного отряда, в частности, вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи и взрывотехники
В состав сводного отряда, в частности, вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи и взрывотехники
Фото: ch.npu.gov.ua

В Умань Черкасской области для обеспечения безопасности граждан во время празднования Рош а-Шана прибыли полицейские из 20 областей Украины. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В общей сложности в город прибыли более 560 сотрудников полиции. В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Среди основных задач правоохранителей – обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.

Теги: Умань, полиция, хасиды, Рош а-Шана, Нацполиция, паломничество
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