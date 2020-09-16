Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Умань

Решение о закрытии пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области было принято во время заседания правительства Украины.

Сейчас граница Украины с Беларусью охраняется в усиленном режиме Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Об этом 16 сентября заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает в Telegram пресс-служба МВД Украины.

Решение о закрытии пункта пропуска было принято во время заседания правительства.

"Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", – отметили в МВД.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.