"Умрем, но приедем к цадику". Тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины. Фоторепортаж
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
На границе Беларуси и Украины между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи" находится около тысячи паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что их не могут впустить в страну, так как граница закрыта из-за пандемии коронавируса. Но, как пишет TUT.BY
, паломники не намерены отказываться от своих планов. "Умрем, но придем в Умань к нашему цадику", – цитирует их издание. Всего, по данным журналистов, на белорусско-украинской границе сейчас находится около 4 тыс. паломников. В МВД Украины заявляли, что их в Беларусь выманили обманным путем
.