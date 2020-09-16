"Умрем, но приедем к цадику". Тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины. Фоторепортаж

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Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать въезду паломников-хасидов, застрявших на границе Украины и Беларуси, но напоминает о запрете на въезд, который действует с 28 августа. Об этом сообщил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Евгений Енин.