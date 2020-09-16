Хасидов фактически обманули и выманили в Беларусь – МВД Украины

Лица, которые пообещали паломникам-хасидам, что их пропустят в Украину с территории Беларуси, совершили правонарушение, подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Оснований для пропуска в Украину паломников-хасидов, которые пытаются попасть в страну с территории Беларуси, нет. Об этом замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко 16 сентября заявил в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что въезд для иностранцев, в том числе граждан Израиля, в Украину ограничили в связи с пандемией коронавируса.

"Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидизма и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, совершили правонарушение, хасиды были фактически обмануты и выманены в Беларусь", – добавил Геращенко.

По его словам, сейчас паломникам, которые находятся на границе Украины и Беларуси объясняют, что им нужно вернуться в страны, откуда они прибыли.

"У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину. Действует законодательство, запрещающее такие действия. На данный момент пограничники обеспечили доступ гуманитарных миссий к лицам, которые находятся между границами Беларуси и Украины, и мы просто разъясняем, что хасидам необходимо вернуться в место, откуда они приехали, то есть в Израиль и другие страны", – пояснил замглавы МВД.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Для граждан Беларуси предусмотрели преференции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщил, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.