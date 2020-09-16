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ПОЛИТИКА

В ОП Украины призвали Беларусь не распространять ложные заявления для паломников-хасидов

В Офисе президента Украины заявили, что власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает слухи о возможности свободно пересечь иностранцам границу с Украиной.

В ОП отметили, что массовое празднование Рош а-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань невозможно
В ОП отметили, что массовое празднование Рош а-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань невозможно
Фото: tut.by / Сергей Комков

На 16 сентября до 2 тыс. паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта, заявили в Офисе президента Украины.

В ОП отмечают, что власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает слухи о возможности свободно пересечь иностранцам границу с Украиной.

В Офисе напомнили, что Украина была вынуждена закрыть границу для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера.

"Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош а-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", – говорится в сообщении.

В ОП призывают белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе и не распространять ложные заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

"Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года", – добавили в ведомстве.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Для граждан Беларуси предусмотрели преференции.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Теги: Беларусь, хасиды, Рош а-Шана, Офис президента Украины
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