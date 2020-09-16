В Израиле протестуют родственники хасидов, которые не могут попасть в Украину через Беларусь

Протестующие в Израиле требуют от министра внутренних дел Арье Дериба вмешаться в ситуацию на украинско-белорусской границе и пропуска их родственников на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана).

В Израиле возле дома министра внутренних дел Арье Дериб проходит акция протеста из-за хасидов, которых не пропускают на украинско-белорусской границе на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана) в Умань Черкасской области. Об этом 16 сентября сообщает израильское издание Newsru.co.il.

По его информации, родные паломников требуют вмешаться в ситуацию. Большинство собравшихся протестующих – женщины и дети.

Протестующие требуют от министра, чтобы хасидам позволили посетить Умань, говорится в сообщении.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. 14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.