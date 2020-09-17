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ПОЛИТИКА

Состояние Кернеса стабильное, угрозы жизни нет – пасынок мэра

Пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский сообщил, что у политика не было инсульта.

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Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите"
Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите"
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Об этом в Instagram сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский.

"Отличные новости от врачей! Состояние стабильное! Динамика положительная! Инсульта и угрозы жизни нет и не было", – написал он в сторис.

Скриншот: rodiong / Instagram
Скриншот: rodiong / Instagram

Украинский бизнесмен Павел Фукс и друг Кернеса в Telegram сообщил, что политик проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. По его совам, мэр Харькова в сознании, "давление, как у космонавта". Вместе с тем, политику запретили пользоваться гаджетами.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

По данным LB.ua, Кернес не был в коме, но состояние его здоровья тяжелое.

"COVID – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось",  сказал собеседник издания.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Его пресс-секретарь Татьяна Грузинская в комментарии "ГОРДОН" не подтвердила и не опровергла это сообщение, заявив о конфиденциальности такой информации.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Ночью 17 сентября Кернес на самолете с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозивший в Германию российского политика Алексея Навального после отравления, приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд в Германии. 

Фукс уточнил, что Кернес прибыл на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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