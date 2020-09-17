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Фукс о Кернесе: Состояние тяжелое, но он в сознании

Украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что сегодня ночью мэр Харькова Геннадий Кернес прибыл на лечение в немецкую клинику "Шарите".

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Кернеса будут лечить в "Шарите"
Кернеса будут лечить в "Шарите"
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ему удалось пообщаться с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который сегодня ночью прилетел на лечение в Берлин.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании – обменялись парой слов с ним по видеосвязи", – написал Фукс в своем Telegram.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

По данным LB.ua, Кернес не был в коме, но состояние его здоровья тяжелое.

"COVID – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось",  сказал собеседник издания.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Его пресс-секретарь Татьяна Грузинская в комментарии "ГОРДОН" не подтвердила и не опровергла это сообщение, заявив о конфиденциальности такой информации.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Самолет с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозивший в Германию российского политика Алексея Навального после отравления, сегодня ночью приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд в Германии. На его борту находился Кернес.

Теги: Германия, Харьков, Геннадий Кернес, Шарите, Павел Фукс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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