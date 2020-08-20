Харьковские предприниматели написали Ермаку, что Кернес его именем запугивает оппонентов

Предприниматели из Харькова потребовали от главы Офиса президента Андрея Ермака остановить мэра города Геннадия Кернеса, который "почти по закону" строит дорогу через ТЦ "Барабашово".

Ассоциация предпринимателей харьковского торгового центра "Барабашово" обратилась к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку с просьбой "остановить беспредел" харьковского городского головы Геннадия Кернеса со строительством дороги через территорию ТЦ.

Открытое письмо Ассоциации предпринимателей есть в распоряжении редакции Depo.

"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы ситуация, которая сложилась вокруг строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово", привлекла внимание первых лиц государства. Наше обращение к вам – это очередная попытка остановить беспредел городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который, кстати, на личных встречах с предпринимателями намекает на якобы вашу личную поддержку в решении "проблемных вопросов", – говорится в письме к Ермаку.

Харьковские предприниматели подчеркивают, что дорога, по оценкам независимых специалистов в сфере дорожного строительства, не решит транспортную ситуацию в городе, а, наоборот, усложнит ее.

"Фактически Кернес использует президентский проект "Большая стройка" как прикрытие для борьбы с несогласными предпринимателями и политическими оппонентами. Это очередная откровенная манипуляция городского головы, который привык прятаться от личной ответственности за решениями Харьковского городского совета. Обращение к вам, в прокуратуру, полицию, СБУ и ГБР по поводу строительства магистрали – лишнее тому подтверждение", – говорится в письме.

Предприниматели просят Ермака "уделить внимание безопасности и правопорядку на территории города и взять этот вопрос на контроль".

"Дело в том, что именно городские власти Харькова откровенно игнорируют действующее законодательство. Начатое строительство дороги через ТЦ "Барабашово" происходит с многочисленными нарушениями закона. Показательна и вызывающая позиция Геннадия Кернеса, который сказал, что строительство будет происходить "почти по закону". Как это "почти"? Но это "фирменный" стиль городского головы – неуважение к закону и к людям, которых он готов "умножать на ноль", – заявляют в Ассоциации предпринимателей.

По их словам, "почти по закону" – это означает, в частности, что "строительство дороги начато без проведения соответствующих экспертиз, не говоря уже о том, что было полностью проигнорировано проведение общественных слушаний. Следует также отметить, что процедура оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в связи со строительством не завершена. Вывод по оценке воздействия на окружающую среду департаментом защиты окружающей среды и природопользования облгосадминистрации не предоставлялся. А согласно требованиям закона Украины, такая экспертиза проектной документации является обязательной и любое строительство объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду без ее проведения, не может осуществляться".

"Более того, мы располагаем информацией о том, что строительная компания, которая прокладывает магистраль, не имеет необходимых лицензий на соответствующее строительство. Достаточно ознакомиться с результатами антикоррупционных расследований деятельности мэра и городских чиновников со стороны независимых общественных организаций и правоохранительных ведомств, чтобы увидеть миллиардные масштабы ограбления Харькова. Обыски в горсовете, уголовные дела на чиновников, похоже, не мешают процессу "присвоения" города. Для харьковчан уже не удивительно, что в течение одного дня родственник мэра становится владельцем большинства рынков Харькова", – говорится в письме.

"Надеемся на ваше внимание к ситуации, которая сложилась в нашем городе. Надеемся, что все нарушения законодательства со стороны харьковского городского головы будут иметь правовую оценку со стороны правоохранительных органов", – заявляют в Ассоциации предпринимателей.

В мае 2020 года мэр Харькова опубликовал обращение, в котором рассказал о планах построить дорогу через территорию рынка "Барабашово", из-за которой, как отмечают предприниматели, будет демонтировано около 2 тыс. торговых мест и новый торговый объект вдоль дороги. Предприниматели начали акцию протеста против этого строительства.