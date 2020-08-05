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Харьковские предприниматели обвинили полицию в запугивании несогласных с политикой горсовета по "Барабашово"

Утром 4 августа буровая установка на автоплатформе в сопровождении руководителей КП "Харьковский городской рынок" в очередной раз попыталась проехать на территорию торговой площадки.

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Предприниматели заявили, что полицейские попытались в нарушение закона собрать персональные данные и вручить активистам повестки
Предприниматели заявили, что полицейские попытались в нарушение закона собрать персональные данные и вручить активистам повестки
Фото: newsroom.kh.ua

Харьковские предприниматели назвали действия полиции на площадке "Авторынок" харьковского торгового центра "Барабашово" 4 августа попыткой запугать несогласных "с рейдерской политикой городского совета", сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на заявление бизнесменов.

По информации портала, утром 4 августа буровая установка на автоплатформе в сопровождении руководителей КП "Харьковский городской рынок" в очередной раз попыталась проехать на территорию торговой площадки "Авторынок". Предприниматели потребовали от коммунальщиков предъявить документы на проведение работ и объяснить, что именно они планируют делать, коммунальщики вызвали полицию.

"Прибывшие на рынок полицейские фактически отказались слушать доводы активистов о незаконности действий коммунальщиков, об отсутствии надлежащих документов и попытались в приказном порядке провести технику на "Авторынок". Возмутившиеся люди ответили отказом. После этого со стороны сотрудников полиции прозвучали угрозы, откровенное хамство. С целью давления и для того, чтобы активисты отказались от своих законных требований, полицейские пытались незаконно вынудить людей прибыть в райотдел под различными надуманными предлогами", – сказано в сообщении Newsroom.

Журналисты пишут, что полицейские попытались в нарушение закона собрать персональные данные и вручить активистам повестки, а также отказывались оформлять протоколы административного задержания и нарушения.

"Также представители полиции высказывали заинтересованность в продвижении техники вглубь рынка и, по сути, пытались взять на себя функции исполнительной службы. Лишь активная позиция активистов и присутствие средств массовой информации остановили эти попытки", – отмечает издание.

Предприниматели заявили журналистам, что информация, опубликованная на официальном сайте Нацполиции в Харьковской области, "в корне не соответствует действительности и полностью искажает происходящее".

"В частности, полицейские заявляют, что земельный участок, на который хотели попасть коммунальщики, принадлежит Харьковскому городскому совету. Такое утверждение не только полностью противоречит действующему законодательству, где четко сказано, что земля принадлежит территориальной общине, но и умышленно вводит харьковчан в заблуждение, поскольку вопрос о праве управления данным участком сейчас находится на рассмотрении суда и является спорным. Полицейские не могли об этом не знать, поскольку юристы неоднократно сообщали об этом правоохранителям как 4 августа, так и во время предыдущих попыток ввода техники. Также абсурдными являются заявления о препятствовании "сотрудниками АВЭК" проведению работ", – подчеркнули бизнесмены.

Они призвали руководителей Московского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области соблюдать закон, а на сайте Нацполиции разместить опровержение о событиях 4 августа на "Барабашово" и принести официальные извинения.

Теги: Харьков, полиция, бизнес, горсовет, коммунальщики, земельный участок, предприниматели, рынок, Барабашово
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