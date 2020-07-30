ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фельдман написал президенту и силовикам, что ему угрожают

Угрозы жизни и здоровью в отношении нардепа Александра Фельдмана и его семьи приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году, заявил политик в открытом письме.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Фельдман: Эти угрозы могут быть связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля в Киеве
Александр Фельдман: Эти угрозы могут быть связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля в Киеве
Фото: feldman.ua

Народный депутат Александр Фельдман направил президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову открытое письмо, в котором сообщил о полученных в последнее время угрозах в свой адрес. Об этом политик пишет на своем официальном сайте.

"Угрозы жизни и здоровью – в отношении меня лично и членов моей семьи – приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году. Все они касаются моей позиции по защите интересов многих тысяч предпринимателей, работающих на ТЦ "Барабашово", против посягательств на рынок со стороны нынешнего руководства Харьковского горсовета и лично Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через "Барабашово". Неоднократные обращения по этому поводу в правоохранительные органы, к сожалению, не дали никаких результатов, исполнители и заказчики не были найдены и привлечены к ответственности", – заявил Фельдман.

Вчера он получил новое смс такого содержания: "Если не прекратишь собирать пикеты и не оставишь рынок, вместо яиц полетит что-то посерьезнее. Помни о семье. Тебе есть что терять".

Такие же сообщения, утверждает нардеп, получило руководство концерна "АВЭК и Ко" и торгового центра "Барабашово".

"Я считаю, что эти угрозы могут быть непосредственно связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей "Барабашово" провела 28 июля возле органов государственной власти Украины в Киеве с требованием остановить незаконные действия [харьковского городского головы Геннадия] Кернеса. На один из этих пикетов напали неизвестные люди спортивного телосложения в масках. Ранее такие же люди в масках осуществляли поджоги и нападения на территории ТЦ "Барабашово". Также не исключаю, что усиление угроз может иметь связь с моим решением баллотироваться на пост харьковского городского головы", – написал Фельдман.

https://www.facebook.com/FeldmanAleksandr/posts/3213715515409192

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, угрозы, горсовет, дороги, Александр Фельдман, Барабашово
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
В Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело украинского рэпера
В Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело украинского рэпера
Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве
Пономарев спел два хита на Контрактовой площади в Киеве
Вика из "НеАнгелов" проводит отпуск на Адриатическом море. Фото
Вика из "НеАнгелов" проводит отпуск на Адриатическом море. Фото
  Седокова рассказала, почему не общается с матерью
  Седокова рассказала, почему не общается с матерью
"Мне повезло, что она была рядом". Мишель Обама показала 83-летнюю мать-именинницу
"Мне повезло, что она была рядом". Мишель Обама показала 83-летнюю мать-именинницу
Беременная Гвоздева озвучила пол и имя своего второго ребенка
Беременная Гвоздева озвучила пол и имя своего второго ребенка
Модель Грэм устроила с мужем-фотографом домашнюю фотосессию, показав растяжки на животе
Модель Грэм устроила с мужем-фотографом домашнюю фотосессию, показав растяжки на животе
  Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой
  Дита фон Тиз позировала в ботаническом саду в маске с вышивкой
"Из нашей группы здоровы только я и оператор". Тодоренко сдала тест на коронавирус
"Из нашей группы здоровы только я и оператор". Тодоренко сдала тест на коронавирус
Maruv упрекнула Барских в использовании ее идеи
Maruv упрекнула Барских в использовании ее идеи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
Павлиний принт и брошь-черепаха. Герцогиня Корнуольская прогулялась по Лондону
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS