Харьковские предприниматели протестовали против строительства дороги через "Барабашово" под офисами президента и генпрокурора

Активисты заявили, что горсовет вовлек в строительство зарегистрированную в Турции компанию и это может испортить имидж других компаний из этой страны, которые много лет работают с предпринимателями "Барабашово".

Предприниматели харьковского торгового центра "Барабашово" 28 июля пикетировали в Киеве Офис президента Украины, Офис генпрокурора и посольство Турецкой Республики в знак протеста против строительства дороги через рынок, пишет "112 Украина".

В акциях протеста приняли участие около 100 человек. Они заявили о незаконности действий харьковских чиновников и отметили, что уже обращались в Нацполицию, но остановить строительство не удалось. Участники акции сообщили, что городские власти нанимают для защиты незаконного строительства спортсменов, которые бьют активистов. Они считают, что полиция покрывает действия групп "силовой поддержки".

Активисты заявили, что горсовет вовлек в строительство зарегистрированную в Турции компанию и это может испортить имидж других компаний из этой страны, которые много лет работают с предпринимателями "Барабашово".

"Вынуждены констатировать, что городская власть Харькова и особенно харьковский городской голова Геннадий Кернес уже длительное время пренебрегают нормами закона, творят произвол и полностью пренебрегают мнением харьковчан. Многочисленные уголовные дела, разоблачения коррупционной деятельности чиновников, протесты жителей города – все сходит с рук "хозяевам города". Последней каплей, наполнившей наш бокал терпения, стала очередная строительная авантюра Геннадия Кернеса под лозунгом "Любить Харьков, работать для людей". Мы не дадим проложить скандальную дорогу через "Барабашово" на крови десятков тысяч харьковчан. Искренне надеемся, что руководство страны станет на сторону десятков тысяч простых людей, а дипломаты найдут нужные аргументы, чтобы не дать местным "дельцам" испортить международные отношения, которые создавались годами", – цитируют журналисты организаторов.

Участники пикетов передали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в Украине Ягмуру Ахмету Гелдере.