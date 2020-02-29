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Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове. 56 участникам сообщили о подозрении

Правоохранители Харькова выясняют местоположение всех лиц, которые участвовали в столкновениях на рынке "Барабашово" в Харькове.

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27 февраля произошли массовые столкновения на крупнейшем рынке в Харькове "Барабашово"
27 февраля произошли массовые столкновения на крупнейшем рынке в Харькове "Барабашово"
Фото: hk.npu.gov.ua

Харьковские правоохранители объявили о подозрении 56 участникам массовых столкновений на рынке "Барабашово". Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре отметили, что по факту столкновений были задержаны 55 человек. У задержанных изъяли семь травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль. Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

28 февраля еще одному участнику массовых беспорядков было сообщено о подозрении в правонарушении по той же статье.

"Также установлены другие лица, участвовавшие в схватке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий", – говорится в сообщении.

На крупнейшем в Украине рынке "Барабашово" в Харькове 27 февраля произошли массовые столкновения, в которых участвовали представители охранной фирмы. Они пытались демонтировать арку при въезде на рынок. 

Предприниматели рынка обвинили харьковского мэра Геннадия Кернеса в том, что он прислал на "Барабашово" "титушек с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди".

28 февраля предприниматели "Барабашово" потребовали расследования столкновений на территории ТЦ и уголовной ответственности для харьковского городского головы Геннадия Кернеса и активных участников инцидента.
Теги: Украина, Харьков, столкновения, Барабашово
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