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Предприниматели заявили, что людей с пистолетами, прутьями и гранатами на "Барабашово" направил Кернес

Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал журналистам, что все предприниматели, чьи торговые точки будут снесены в случае строительства через территорию торгового центра дороги, будут обеспечены торговыми местами, но это неправда, заявили представители группы предпринимателей "STOP-дорога!".

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Активисты заявили, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка
Активисты заявили, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка
Фото: glavcom.ua

Предприниматели харьковского рынка "Барабашово" обвинили харьковского городского голову Геннадия Кернеса во лжи. Сегодня после столкновений на территории торгового центра он пообещал, что все, кто потеряет свои точки в случае строительства дороги, получат торговые места, пишет "Главком".

"Харьковский городской голова Геннадий Кернес, рассказывая журналистам на месте столкновений возле ТЦ "Барабашово" о том, что все предприниматели, чьи торговые точки будут снесены в случае строительства через территорию торгового центра дороги, будут обеспечены торговыми местами, – лжет", – утверждают представители группы "STOP-дорога!".

Они добавили, что Кернес встречается в горсовете только с лояльными ему представителями "инициативной группы", и подчеркнули, что многие из них даже не являются предпринимателями "Барабашово".

"Кернес постоянно хвастается "Городом в смартфоне", а не может даже на сайт горсовета выложить планы новых торговых мест. Уже молчим о том, чтобы встретиться с реальными работниками рынка: никто из реальных предпринимателей никаких предложений не получал. Мэр по привычке "играет в наперстки", а все его действия направлены совсем не на то, чтобы улучшить жизнь харьковчан и условия работы предпринимателей, а на то, чтобы просто снести рынок и таким образом отомстить его основателю – Александру Фельдману, о чем он и сам, не стесняясь, говорит, – цитирует "Главком" активистов. – Мы знаем о том, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка и именно по ему указанию сегодня на "Барабашово" прислали "титушек" с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди".

На крупнейшем в Украине рынке, харьковском "Барабашово", 27 февраля произошли столкновения между предпринимателями и представителями охранной фирмы. В ходе противостояния, по данным полиции, применялась пиротехника и слезоточивый газ. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек. По предварительным данным, пострадали пятеро, в Киевский отдел полиции доставили 53 человека.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, столкновения, горсовет, торговый центр, предприниматели, рынок, Барабашово
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