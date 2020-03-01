Части подозреваемых в столкновениях на рынке "Барабашово" избрали меру пресечения

Некоторых подозреваемых в участии в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" в Харькове отправили под домашний арест с 22.00 до 6.00.

Киевский райсуд Харькова избрал домашний арест для части подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово". Об этом "Укринформу" рассказали в суде.

"Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство в отношении части подозреваемых и не удовлетворил его", – отметили в суде.

Подозреваемым избрали домашний арест с 22.00 до 6.00. Дата избрания меры пресечения для других участников инцидента будет назначена дополнительно.

На крупнейшем в Украине рынке "Барабашово" в Харькове 27 февраля произошли массовые столкновения, в которых участвовали представители охранной фирмы. Они пытались демонтировать арку при въезде на рынок.

Предприниматели рынка обвинили харьковского мэра Геннадия Кернеса в том, что он прислал на "Барабашово" "титушек с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди".

28 февраля предприниматели "Барабашово" потребовали расследования столкновений на территории ТЦ и уголовной ответственности для харьковского городского головы Геннадия Кернеса и активных участников инцидента.

28 февраля харьковские правоохранители объявили о подозрении 56 участникам столкновений.