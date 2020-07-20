В Харькове на пути строительства дороги через "Барабашово" установили палаточный городок

Протестующие требуют провести общественные слушания и экологическую экспертизу, а также экспертизу урбанистов. Они считают, что дорога не решит транспортную проблему в Харькове, а приведет к транспортному коллапсу.

20 июля в Харькове прошла акция протеста против строительства дороги через территорию торгового центра "Барабашово", более 100 активистов установили две палатки и заявили, что не уберут их, пока не будут соблюдены все законодательные нормы, сообщает "Depo.Харьков".

Активисты направили своих представителей в городской совет с коллективным обращением. Протестующие требуют провести общественные слушания и экологическую экспертизу, а также экспертизу урбанистов. Они считают, что дорога не решит транспортную проблему в Харькове, а приведет к транспортному коллапсу.

По словам активистов, через час после начала акции сотрудники Нацполиции потребовали документы, заявляли, что люди не имеют права там находиться, пытались взять письменные объяснения с участников и только после прибытия правозащитников и журналистов покинули палаточный городок.

На территории торгового центра продолжается возведение баррикад, которые должны остановить строителей, пишет портал.