На "Барабашово" заявили о возобновлении потока покупателей в докарантинном объеме

Ежедневно прирост покупательского потока на одном из крупнейших в Украине харьковском рынке "Барабашово" составляет около 5–7%, сообщили в пресс-службе торгового центра.

Маркетинговые службы харьковского торгового центра "Барабашово" сообщили о восстановлении покупательского потока в докарантинных объемах, пишет сайт "Главное" со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

"Спад покупательского потока первой половины марта и отсутствие покупателей в период карантина сменился существенной положительной динамикой. Ежедневно прирост покупательского потока составляет около 5–7%. По-прежнему в структуре потока доминируют покупатели на личном автотранспорте и нерегулярных рейсах. Сервисные службы торгового центра сообщают, что в значительной степени восстановлены нерегулярные перевозки из Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской областей", – сказано в сообщении.

На "Барабашово" отметили, что средний чек вырос на 12–15% в сравнении с показателями первой половины марта, а продолжительность пребывания покупателей увеличилась до полутора-двух часов.

"За период вынужденного карантина потребители испытали товарный голод на товары первой необходимости. Кроме того, уменьшение денежной массы на руках у покупателей и увеличение среднего чека из-за необходимости покупать товары первой необходимости в крупных сетях увеличило покупательскую категорию "средний" и "средний минус", которая является основной для "Барабашово", – объяснили в пресс-службе.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Во многих городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина, 11 мая стартовал первый этап, 22 мая – второй, 1 июня – третий.

Кабинет Министров Украины 14 мая принял решение возобновить работу непродовольственных рынков страны.