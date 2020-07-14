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В Харькове за ночь выпало полторы месячные нормы осадков. Местные жители передвигались на надувных матрасах. Видео

В Харьковском гидрометцентре рассказали, что за 12 часов в Харькове выпало 87 мм осадков при месячной норме 61 мм.

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Дождь в Харькове продолжался 12 часов
Дождь в Харькове продолжался 12 часов
Фото: ХС | Харьков / Telegram

В Харькове за прошедшую ночь выпало полторы месячной нормы осадков, сообщила 14 июля пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии. 

"В Харькове ночью в течение 12 часов выпало 87 мм дождя, при том что месячная норма – 61 мм. Этот рекорд имеет значение стихийного бедствия", – сказала "Укринформу" заведующая сектором Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко.

Из-за сильного ветра в городе упало шесть деревьев, проинформировали в горсовете.

В ближайшие сутки сильного дождя в Харькове не прогнозируют. 15 июля, по данным синоптиков, будет облачно, утром и днем возможен дождь, ветер – 7–12 м/с. Температура воздуха ночью – 10–15 °C, днем – 19–22 °C. 

Харьковчане в соцсетях публикуют фото и видео последствий непогоды. В частности, видео потопа на центральной улице города – Сумской, а также в районе метро "Студенческая". 

В качестве транспортных средств жители улицы Клочковской использовали надувной матрас, а сотрудники рынка "Барабашово" – надувной круг в виде фламинго.

Осторожно! На видео есть ненормативная лексика.  

https://www.facebook.com/philip.dykan/videos/4057572180950556/

На территории области, как рассказали в Харьковском гидрометцентре, больше всего пострадал Змиевской район, где ночью выпало 104 мм осадков.

"Но днем погода улучшится. Циклон ушел из региона на север. Только в некоторых районах Харьковской области, а также в Сумской и Черниговской областях ожидаются дожди, но грозовой фронт будет безопасным", – сказала Ляшенко.

Теги: Харьков, погода, Харьковская область, непогода, дождь, осадки, Барабашово
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