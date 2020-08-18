Под Офисом президента харьковские предприниматели митинговали против строительства дороги через "Барабашово"

По мнению харьковских предпринимателей, которые протестовали у Офиса президента, строительство дороги через рынок "Барабашово" в Харькове ведется с нарушениями.

Несколько десятков харьковских предпринимателей 18 августа провели акцию у Офиса президента Украины против строительства дороги через рынок "Барабашово". Об этом сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-службу "Барабашово".

Участники пришли с национальными флагами, символикой движения "Стоп дорога!" и плакатами "Господин президент, услышанное харьковчан!", "Харьков – это мы! Кернес – не Харьков!".

По мнению протестующих, строительство дороги через территорию "Барабашово" ведется с нарушениями закона. В частности, нет соответствующих экспертиз и не проведены общественные слушания, пишет "Depo.Харків". Также нет заключения от Департамента защиты окружающей среды и природопользования Харьковской облгосадминистрации по оценке воздействия строительтва на окружающую среду.

Участники акции заявили, что "[мэр Харькова Геннадий] Кернес и его подчиненные с многочисленными нарушениями проводят тендерные торги на строительство, привлекают иностранные компании, запугивают харьковчан". Также, по их словам, строительная фирма, прокладывает дорогу, не имеет необходимых лицензий на соответствующие работы. Проестующие пожаловались на бездействие полиции в этой ситуации.

Пикетчики заявили, что "удивлены" отсутствием реакции главы государства на происходящее.

"Сегодня, после акции под стенами Офиса президента мы ходили по пешеходному переходу, "долго думали"... Терпению харьковчан пришел конец. мы ждем реакции президента на незаконное строительство дороги на тендеры "для своих", на привлечение коммунальщиками "титушек" для силовой поддержки незаконных действий. Если такой реакции в ближайшее время не будет, мы можем "задуматься на переходах" как в Харькове, так и в Киеве на более длительное время", – сказали организаторы акции.