Кернес отправился в Германию из-за ухудшения самочувствия – мэрия Харькова

На транспортировке мэра Харькова Геннадия Кернеса за границу настояли его близкие после того, как 15 сентября ему стало хуже, сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Мэр Харькова Геннадий Кернес перенес полет в Берлин нормально и сейчас проходит обследование. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, пишет местное издание Newsroom.

По его словам, на транспортировке Кернеса за границу настояли его близкие после того, как мэру 15 сентября стало хуже.

Медики говорят, что на фоне коронавируса обострились старые травмы, которые мэр получил в 2014-м во время покушения, после которого потерял способность ходить.

Кернес нормально перенес полет, был в сознании, к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали.

"Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас проходит обследование, после которого врачи определятся с лечением. Слухи об отеке мозга и коме – это слухи. Они вызваны осенним обострением и обострением политической борьбы", – подчеркнул Сидоренко.

Он добавил, что перелет в Берлин оплатили родственники мэра, лечиться за границей он будет также за свой счет. В Германию его сопровождал один из членов семьи.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

По данным LB.ua, Кернес не был в коме, но состояние его здоровья тяжелое.

"COVID – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось", – сказал собеседник издания.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Его пресс-секретарь Татьяна Грузинская в комментарии "ГОРДОН" не подтвердила и не опровергла это сообщение, заявив о конфиденциальности такой информации.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Самолет с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозивший в Германию российского политика Алексея Навального после отравления, сегодня ночью приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд в Германии. На его борту находился Кернес.

Украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес прибыл на лечение в немецкую клинику "Шарите".