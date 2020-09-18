Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн

Во всем мире с начала пандемии от коронавирусной болезни COVID-19 вылечилось уже более 20 млн человек.

Коронавирус распространяется по планете с конца 2019 года Фото: ЕРА

К утру 18 сентября коронавирусом в мире заразилось 30 071 314 человек (+307 тыс. человек за последние сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 944 887 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 20 432 852.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 674 411. Из них умерло 197 633, излечилось – 2 540 334.

В Индии, которая находится на втором месте, 5 118 253 заболевших, 83 198 умерших и 4 025 079 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных – 4 455 386, умерло 134 935 человек, выздоровело – 3 873 934.

Четвертое место занимает Россия: 1 081 152 заболевших и 18 996 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 744 400 и 31 051 умерших, 736 377 и 23 665 погибших соответственно.

В Мексике, ЮАР, Испании и Аргентине количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. Во Франции, Чили и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.