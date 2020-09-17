Число жертв COVID-19 в ближайшем будущем превысит отметку в 1 млн человек – Генсек ООН

Ситуацию с коронавирусом в мире по-прежнему нельзя взять под контроль. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации объединенных Наций Антониу Гутерриш.

От коронавируса нет панацеи, и одна лишь вакцина не может остановить кризис в мире, заявил Гуттериш Фото: ЕРА

Вакцина – глобальное общественное благо для противодействия пандемии коронавируса, она должна быть доступна всем, но для этого требуется качественный скачок в финансировании. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщила пресс-служба организации.

По словам генсека ООН, вспышку коронавируса в мире по-прежнему нельзя взять под контроль, и вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.

Говоря о разработке вакцины, Гутерриш отметил, что многие возлагают надежды на нее. В то же время он подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.

Только одна лишь вакцина не может разрешить кризис и уж точно не в ближайшем будущем, считает генсек. Для качественного противодействия распространению коронавируса необходимо значительно расширить новые и существующие инструменты для лечения, препятствования передаче вируса и спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев, сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на утро 17 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 763 811 человек (+284 тыс. человек за последние сутки). Жертвами COVID-19 стали 939 456 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 20 225 145.

На данный момент в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.