Гендиректор ВОЗ: Это не последняя пандемия

Учитывая уроки пандемии COVID-19, страны мира должны инвестировать в общественное здравоохранение, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мир должен заблаговременно готовиться к новым пандемическим вспышкам. Об этом на брифинге 7 сентября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его цитирует сайт ВОЗ.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – реалии жизни. Но когда произойдет следующая пандемия, мир должен быть готов, лучше готов, чем на этот раз. В последние годы многие страны добились огромных успехов в медицине, но при этом пренебрегли основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний", – сказал Гебрейесус.

По его словам, при восстановлении экономики после пандемии COVID-19 необходимо инвестировать в усовершенствование системы общественного здравоохранения. В качестве позитивного примера Гебрейесус привел намерение Германии вложить в эту сферу €4 млрд к 2026 году.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Гебрейесус говорил, что последствия нынешнего кризиса в области здравоохранения будут ощущаться в течение десятилетий.