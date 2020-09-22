В РФ разрешили испытания на людях еще одной вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, планируют начать в ближайшее время.

Сейчас в РФ проводят клинические испытания двух вакцин от коронавируса Фото: ЕРА

Минздрав России разрешил провести клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса – разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, пишет РБК.

В центре заявили, что их вакцина – цельновирионная инактивированная. В таких вакцинах используются ослабленные или убитые вирусы (инактивированные), которые неспособны вызвать инфицирование, пояснили ученые.

Испытания начнут "в ближайшее время" и будут проводить в трех городах: Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие 3 тыс. волонтеров. Добровольцы после вакцинации проведут 16 дней в изоляции в клиниках. Исследование планируют завершить к концу ноября.

Это уже третья вакцина, которую в РФ разрешили испытывать на людях.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

У 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

Еще одну вакцину – "ЭпиВакКорона" – разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Ее планируют зарегистрировать до 15 октября, после чего намечено проведение третьей фазы клинических испытаний, сообщили в Роспотребнадзоре.