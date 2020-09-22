ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кох: Путин, насколько я понимаю, отказался сделать себе вакцинацию

Президент России Владимир Путин давно сам себя изолировал, а пандемия коронавируса усилила его самоизоляцию. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин в 2012 году должен был просто уйти на пенсию Кох
Путин в 2012 году должен был просто уйти на пенсию – Кох
Фото: Alik Kokh / Facebook

У президента России Владимира Путина сильно изменено информационное поле, поскольку он уже много лет общается с очень ограниченным кругом лиц.

Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох, ныне проживающий в Германии, в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Мало того, что этот человек уже 20 лет управляет страной бессменно, его круг общения в связи с тем, что он сам себя самоизолировал, и до сих пор, как я понимаю, эта самоизоляция продолжается в связи с коронавирусом... Ведь он, насколько я понимаю, отказался сделать себе вакцинацию, несмотря на то, что его дочь сделала прививку. Он отказался. Поэтому когда у человека очень сильно измененное информационное поле, когда, как вы знаете, он не пользуется интернетом, все общение с внешним миром, информация о происходящем в мире идет по записочкам в папочках..." – сказал он.

По словам Коха, Путин общается с очень ограниченным кругом лиц.

"Поэтому мне очень трудно оценить степень адекватности Путина. Возможно, в этих записочках объективная и четкая информация без прикрас, а возможно, там такая картина мира, в которой он занимает место сразу следом за Богом или вместо Бога. Поэтому мне очень трудно представить себе, как поведет себя Путин в ситуации с Беларусью, потому что я не знаю, что у него вообще в голове происходит последние пять-шесть лет. В принципе, я и до этого-то не очень понимал, а сейчас я вообще не понимаю, что у него в голове происходит", – уточнил Кох.

На вопрос, поступает ли Путин, по крайней мере, в последние годы вразрез со здравым смыслом и логикой, российский экс-вице-премьер ответил так:

"В соответствии со здравым смыслом и логикой, и даже неким чувством самоуважения, и заботы о себе, о детях, о стране Путин уже в 2012 году не должен был баллотироваться на пост президента. Поэтому то, что он делает уже после этого... Вот он в 2008 году ушел, стал премьером, должен был досидеть – и в 2012 году просто уйти на пенсию, грубо говоря. А это как раз ему было 60 лет".

Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет. Читайте полную версию интервью

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Российский эксперт, руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВИДЕО
Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Альфред Кох, вакцинация, президент, вакцина, пандемия, коронавирус, самоизоляция, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
"Витамин D наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
"Витамин D – наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно
38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно
Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами
Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры
Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
Умерла мать Сталлоне
Умерла мать Сталлоне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS