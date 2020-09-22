Кох: От интеграции Беларуси Путин уже никаких ништяков не получит

Кох считает, что Путину не за чем тратить время, энергию и деньги на то, чтобы склонить Лукашенко к интеграции Фото: Alik Kokh / Facebook

Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох, ныне проживающий в Германии, прокомментировал встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшуюся 14 сентября.

Комментарий он дал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман

"Я не могу даже предположить, о чем они разговаривали, честно говоря. В газетах пишут, что Путин очень хочет какой-то интеграционный проект замутить – в конечном итоге получить Белоруссию как часть Российской Федерации, на этом основании возглавить это новое государство и таким образом обнулить все свои сроки. Но насколько я понимаю, он обнуление решил провести раньше, не дожидаясь этой ситуации. Они до этого полгода уговаривали Лукашенко на интеграционный процесс, у них ничего не вышло и им пришлось так, топорно, проводить это самое обнуление. Они его провели. И теперь нужды в этом интеграционном проекте нет", – сказал он.

По мнению Коха, Путину не за чем тратить время, энергию и деньги на то, чтобы склонить Лукашенко к интеграции.

"От этой интеграции уже никаких ништяков Путин не получит. Мне не очень понятно, зачем ему получать сейчас в той или иной форме в состав России страну, которая вся находится в смуте, там сотни тысяч людей ходят по улицам с транспарантами, не сегодня завтра начнется потасовка между силовиками Лукашенко и людьми. И что получает Путин, если обнуление он уже провел и ему этот интеграционный проект для таких целей не нужен?" – уточнил он.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 14 сентября в Сочи. По итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, Путин объявил о предоставлении Минску кредита в размере $1,5 млрд, а также о расформировании резерва силовиков, которых собирались направить в помощь белорусским властям для подавления протестов.

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4 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В ней, в частности, обнуляются его президентские сроки, что позволяет Путину остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.