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Кох: Навального хотели убить. Почему не получилось? Потому что руки из одного места растут

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались убить во время поездки в Сибирь, поскольку там находится предприятие, на котором могли производить яд, с помощью которого его отравили. Такое предположение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал бывший российский вице-премьер Альфред Кох.

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Кох: Врачи двое суток пытались его убить, но организм оказался крепким и ничего не вышло
Кох: Врачи двое суток пытались его убить, но организм оказался крепким и ничего не вышло
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что российские власти хотели убить российского оппозиционера Алексея Навального, а не просто напугать.

"Да, конечно, задача была убить. Спасся он только потому, что летчики приняли решение об экстренной посадке, потому что "скорая" встретила, сразу вкололи атропин. Это спасло его. Об этом все газеты написали – и здесь, в Германии, и в России. Абсолютно понятно на бытовом уровне, что случилось. Врачи двое суток пытались его убить, но организм оказался крепким и ничего не вышло. Теперь они делают вид, что никакого яда не обнаружили. Почему не получилось? Потому что руки из одного места растут у наших специалистов. Они могут только невинных хватать, шантажировать бизнесменов, чтобы деньги вымогать, а такого рода сложные операции они уже в который раз проваливают. И хорошо, что проваливают. И слава богу, что руки у них из одного места растут", – сказал Кох.

По его мнению, после подобных провалов российские спецслужбы должны понять, что не в состоянии проводить подобного рода операции.

"Их шефы должны уже наконец понять, что за качество материала, которым они управляют в этих спецслужбах, и ограничить свои амбиции в применении этих спецслужб. Сами понимаете: без конца занимать позицию "мы тут ни при чем" уже невозможно", – отметил бывший российский вице-премьер.

Он считает, что Навального решились отравить именно сейчас, поскольку он находился в командировке в Сибири, где расположен завод, на котором могли производить вещество нервно-паралитического действия "Новичок".

"Почему именно сейчас? У меня есть масса идей на этот счет. Самая простая  применялся бинарный яд. То есть яд, который состоит из двух неядовитых веществ, и они смешиваются буквально перед применением. Эти два вещества очень нестабильны и быстро утрачивают свои качества. Поэтому его нужно применить рядом с местом, где он был произведен. По общему мнению, производился он в Новосибирске, в этом [научно-производственном] объединении "Вектор". Соответственно, как только Навальный оказался в зоне досягаемости Новосибирска, тут же его применили. Это одна из тех версий, которая мне кажется логичной", – сказала Кох.

Интервью с Кохом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 20.00.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (к ним, среди прочего, относится и боевое отравляющее вещество "Новичок"). 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

7 сентября в "Шарите" сообщили о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram. "Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс", – написал он.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального. Там заявили, что применение яда, которым отравили Навального, может рассматриваться как использование химического оружия

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Сибирь, Альфред Кох, Новосибирск, Новичок, отравление Навального
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