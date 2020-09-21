Главы МИД ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси, но о санкциях не договорились

Вопрос о введении санкций против должностных лиц режима Александра Лукашенко будет решаться на уровне глав государств и правительств Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Александра Лукашенко законно избранных президентом Беларуси. Об этом по итогам встречи главы МИД в Брюсселе 21 сентября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его брифинг транслировался на сайте европейской службы внешних связей.

"Мы не признаем легитимности Лукашенко по результатам выборов. Мы считаем их безусловно фальсифицированными. При этом выражаем солидарность с народом Беларуси, его демократическими устремлениями. Призываем к новым свободным выборам под наблюдением ОБСЕ", – сказал Боррель.

По его словам, в Европе много лет не видели столь жестокого подавления прав граждан на выражение мнения, как в Беларуси.

Глава европейской дипломатии предостерег все государства от вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что только народ этой страны может решать вопросы своей политической повестки.

Комментируя перспективы введения санкций по отношению к должностным лицам режима Лукашенко, причастным к незаконным задержаниям и пыткам участников демонстраций, Боррель сказал: "После обсуждения стало ясно, что одобрение санкций сегодня невозможно, поскольку не достигнуто единодушное согласие. Этот вопрос будет решаться на уровне глав государств и правительств Европейского союза позже на этой неделе".

Главы МИД обсудили тему финансовой поддержки гражданского общества и независимых медиа Беларуси, добавил Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.

19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.