Кипр вновь заблокировал санкции ЕС против Беларуси

С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 августа призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.