Кипр вновь заблокировал санкции ЕС против Беларуси

18 сентября на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Кипр вновь заблокировал санкции Европейского союза против Беларуси, пишет DW.
Кипр объясняет свои действия, защищающие режим Лукашенко от санкций, желанием добиться введения штрафных мер Евросоюза против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.
С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра на данный момент признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 августа призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.
Отношения Турции и Греции ухудшились из-за претензий по вопросу права разведки шельфа в Восточном Средиземноморье. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и возобновлении буровых работ.
Санкции против Беларуси были согласованы министрами иностранных дел стран Евросоюза 28 августа. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что ограничительные меры начнут действовать не позднее 21 сентября. В то же время 10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.