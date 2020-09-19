ЕС не введет санкции против Беларуси в понедельник – СМИ

Введение санкций против властей Беларуси будет отложено в связи с позицией Кипра, пишет Reuters.

Евросоюз намерен ввести санкции против Беларуси за насилие в отношении протестующих и фальсификацию результатов президентских выборов Фото: EPA

Решение о введении санкций против властей Беларуси за фальсификацию результатов выборов и насилие против участников акций протеста не будет принято 21 сентября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

Один из собеседников агентства заявил, что решение, вероятно, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС, который состоится 24–25 сентября в Брюсселе.

Введение санкций будет отложено из-за позиции Кипра: Никосия заблокировала решение об ограничительных мерах, требуя ввести санкции против Турции за добычу углеводородов в спорных водах Средиземного моря.

Санкции против Беларуси были согласованы министрами иностранных дел стран Евросоюза 28 августа. Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что ограничительные меры начнут действовать не позднее 21 сентября. В то же время 10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.